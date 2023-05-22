Osmaniye'de uyuşturucu operasyonlarında 38 zanlı yakalandı

Osmaniye'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda 38 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, 15-22 Mayıs'ta kent merkezi ile Kadirli ve Düziçi ilçelerinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlar düzenlendi.

Belirlenen adreslerde 7 kilo 151 gram esrar ve 145,74 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Operasyonlarda 38 zanlı gözaltına alındı.