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Osmaniye'de uyuşturucu operasyonlarında 38 zanlı yakalandı

Osmaniye'de uyuşturucu operasyonlarında 38 zanlı yakalandı

Güncel Haberler

Osmaniye'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda 38 şüpheli gözaltına alındı.

Osmaniye'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda 38 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, 15-22 Mayıs'ta kent merkezi ile Kadirli ve Düziçi ilçelerinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlar düzenlendi.

Belirlenen adreslerde 7 kilo 151 gram esrar ve 145,74 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Operasyonlarda 38 zanlı gözaltına alındı.

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Kaynak: AA / Ümit Kahrıman - Güncel

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