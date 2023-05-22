Osmaniye'de uyuşturucu operasyonlarında 38 zanlı yakalandı
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Osmaniye'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda 38 şüpheli gözaltına alındı.
Osmaniye'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda 38 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, 15-22 Mayıs'ta kent merkezi ile Kadirli ve Düziçi ilçelerinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlar düzenlendi.
Belirlenen adreslerde 7 kilo 151 gram esrar ve 145,74 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Operasyonlarda 38 zanlı gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Ümit Kahrıman - Güncel