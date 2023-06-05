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Osmaniye'de uyuşturucu operasyonlarında 34 zanlı yakalandı

Osmaniye'de uyuşturucu operasyonlarında 34 zanlı yakalandı

Güncel Haberler

Osmaniye'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda 34 şüpheli gözaltına alındı.

Osmaniye'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda 34 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 29 Mayıs-5 Haziran'da kent merkezi ile Kadirli ve Düziçi ilçelerinde uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yaptı.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda 4 bin 501 uyuşturucu hap, 364,70 gram eroin, 104,05 gram sentetik uyuşturucu ve 102,92 gram esrar ele geçirildi.

Polis ekipleri, 34 zanlıyı gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Ümit Kahrıman - Güncel

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