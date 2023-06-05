Osmaniye'de uyuşturucu operasyonlarında 34 zanlı yakalandı
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Osmaniye'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda 34 şüpheli gözaltına alındı.
Osmaniye'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda 34 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 29 Mayıs-5 Haziran'da kent merkezi ile Kadirli ve Düziçi ilçelerinde uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yaptı.
Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda 4 bin 501 uyuşturucu hap, 364,70 gram eroin, 104,05 gram sentetik uyuşturucu ve 102,92 gram esrar ele geçirildi.
Polis ekipleri, 34 zanlıyı gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Ümit Kahrıman - Güncel