Osmaniye'de uyuşturucu operasyonlarında 34 zanlı yakalandı

Osmaniye'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda 34 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 29 Mayıs-5 Haziran'da kent merkezi ile Kadirli ve Düziçi ilçelerinde uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yaptı.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda 4 bin 501 uyuşturucu hap, 364,70 gram eroin, 104,05 gram sentetik uyuşturucu ve 102,92 gram esrar ele geçirildi.

Polis ekipleri, 34 zanlıyı gözaltına alındı.