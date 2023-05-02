Osmaniye'de uyuşturucu operasyonlarında 22 zanlı yakalandı
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Osmaniye'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda 22 şüpheli gözaltına alındı.
Osmaniye'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda 22 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, 25 Nisan- 1 Mayıs'ta kent merkezi ile Kadirli ve Düziçi ilçelerinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlar düzenlendi.
Adreslerde 30 gram esrar, 18,64 gram eroin, çeşitli miktarlarda sentetik uyuşturucu, 4 tabanca ve pompalı tüfek ele geçirildi.
Polis ekipleri, 22 şüpheliyi gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Ümit Kahrıman - Güncel