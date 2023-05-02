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Osmaniye'de uyuşturucu operasyonlarında 22 zanlı yakalandı

Osmaniye'de uyuşturucu operasyonlarında 22 zanlı yakalandı

Güncel Haberler

Osmaniye'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda 22 şüpheli gözaltına alındı.

Osmaniye'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda 22 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, 25 Nisan- 1 Mayıs'ta kent merkezi ile Kadirli ve Düziçi ilçelerinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlar düzenlendi.

Adreslerde 30 gram esrar, 18,64 gram eroin, çeşitli miktarlarda sentetik uyuşturucu, 4 tabanca ve pompalı tüfek ele geçirildi.

Polis ekipleri, 22 şüpheliyi gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Ümit Kahrıman - Güncel

Osmaniye 1 Mayıs Güncel Haberler

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