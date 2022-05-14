&quot;UNESCO Yolunda Karatepe&quot; kortej yürüyüşü yapıldı - Haberler

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"UNESCO Yolunda Karatepe" kortej yürüyüşü yapıldı

AA - Menderes Özat - Güncel
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Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde dün başlayan Uluslararası Kadirli Türk Dünyası Kültür ve Sanat Festivali" kapsamında "UNESCO Yolunda Karatepe" kortej yürüyüşü gerçekleştirildi.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde dün başlayan Uluslararası Kadirli Türk Dünyası Kültür ve Sanat Festivali" kapsamında "UNESCO Yolunda Karatepe" kortej yürüyüşü gerçekleştirildi.

Festivale katılan 7 ülkeden şair, sanatçı ve ressamın eşlik ettiği yürüyüş, Kent Meydanı'ndan başladı, halk oyunları gösterileri eşliğinde Öğretmenevinin yanında sona erdi.

Tarihte kurulmuş 16 Türk devletinin bayraklarına yer verilen yürüyüşte konukların giydiği yöresel kıyafetler renkli görüntüler oluşturdu.

Halk Eğitim Merkezi usta öğreticilerince yöresel ürünlerden esinlenerek tasarlanan kostümler ilgi gördü.

Yürüyüşe Kaymakam Vehbi Bakır, Belediye Başkanı Ömer Tarhan, siyasetçiler, STK ile konuk yabancı ülkelerin temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

AA / Menderes Özat - Güncel

Kültür Sanat, Güncel, Haberler

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