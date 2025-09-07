Osmaniye'de Uçuruma Yuvarlanan Otomobilde 3 Yaralı
Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde, direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün otomobili uçuruma yuvarlandı. Olayda yaralanan 3 kişi, AFAD ve itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde uçuruma yuvarlanan otomobildeki 3 kişi yaralandı.
Düziçi-Andırın kara yolunda ilerleyen otomobil, Berke Barajı yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçuruma yuvarlandı.
Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Ağaçlara takılarak duran otomobildeki yaralı 3 kişi, AFAD ve itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu uçurumdan çıkarılarak ambulanslarla Düziçi Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
Kaynak: AA / Ersin Şimşek - Güncel