Osmaniye'de Uçuruma Yuvarlanan Otomobilde 3 Yaralı

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde, direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün otomobili uçuruma yuvarlandı. Olayda yaralanan 3 kişi, AFAD ve itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Düziçi-Andırın kara yolunda ilerleyen otomobil, Berke Barajı yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçuruma yuvarlandı.

Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Ağaçlara takılarak duran otomobildeki yaralı 3 kişi, AFAD ve itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu uçurumdan çıkarılarak ambulanslarla Düziçi Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

