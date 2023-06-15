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Osmaniye'de uçuruma devrilen traktörün sürücüsü yaşamını yitirdi

Osmaniye'de uçuruma devrilen traktörün sürücüsü yaşamını yitirdi

Güncel Haberler

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde kullandığı traktör uçuruma devrilen sürücü öldü.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde kullandığı traktör uçuruma devrilen sürücü öldü.

Veysel Ceylan (58) idaresindeki 80 ACC 635 traktör, Kuşçu köyü Salavat Yaylası yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde uçuruma devrildi.

Kazada sürücü Ceylan, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Kaynak: AA / Muzaffer Çağlıyaner - Güncel

Osmaniye Güncel Haberler

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