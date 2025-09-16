Haberler

Osmaniye'de Türk Kızılay Aşevinin Temeli Atıldı
Osmaniye'de Türk Kızılay tarafından ihtiyaç sahiplerine destek verecek aşevinin temeli atıldı. Vali Erdinç Yılmaz, Kızılay'ın her zaman ihtiyaç sahiplerinin yanında olduğunu vurguladı.

Osmaniye'de Türk Kızılay tarafından yaptırılan aşevinin temeli atıldı.

Vali Erdinç Yılmaz, Dereobası köyündeki temel atma töreninde, ihtiyaç sahiplerine destek verecek hizmetin temelini atmaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

Türk Kızılayın her zaman ihtiyaç sahiplerinin yanında olduğunu belirten Yılmaz, "En son asrın depreminde Kızılayımızı yanımızda bulduk, gördük. Türk Kızılay yine hayır yolunda. Bu kutlu mücadele hep vardı, hep de var olacak." dedi.

Türk Kızılay Genel Sekreteri Ramazan Saygılı da 81 ilde yapmayı planladıkları aşevlerinden 45'ini hizmete açtıklarını belirterek, yıl sonuna kadar bu sayıyı 60'a çıkarmayı hedeflediklerini dile getirdi.

Konuşmaların ardından aşevinin temeli atıldı.

Kaynak: AA / Muzaffer Çağlıyaner - Güncel
