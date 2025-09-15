Haberler

Osmaniye'de Traktör Sulama Kanalına Devrildi, Sürücü Hastaneye Kaldırıldı

Kadirli ilçesinde tarla kenarındaki sulama kanalına devrilen traktörün sürücüsü Oktay Belkırık, çevredekilerin yardımıyla kanaldan çıkarılıp hastaneye kaldırıldı. İlk müdahalenin ardından hayati tehlikesi bulunduğu için başka bir hastaneye sevk edildi.

Oktay Belkırık idaresindeki 25 DU 159 plakalı traktör, Erdoğdu köyünde tarla kenarındaki sulama kanalına devrildi.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Vatandaşlarca kanaldan çıkarılan Belikırık, olay yerine gelen ambulansla Kadirli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yapılan ilk müdahalenin ardından Belikırık, hayati tehlikesi bulunması nedeniyle Osmaniye Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaynak: AA / Menderes Özat - Güncel
