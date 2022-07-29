Otomobil traktörün römorkuna çarptı: 2 yaralı Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde traktörün römorkuna çarpan otomobilin sürücüsü ile eşi yaralandı. Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde traktörün römorkuna çarpan otomobilin sürücüsü ile eşi yaralandı. Kaza, Kadirli- Osmaniye karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali B. yönetimindeki 34 KM 553 plakalı otomobil, Kadirli- Osmaniye karayolunda Süleyman İ. idaresindeki 80 AL 698 plakalı traktörün römorkuna çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobil kullanılmaz hale gelirken çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan otomobil sürücü ile yanında yolcu olarak bulunan eşi Elif B., ambulansla Kadirli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - OSMANİYE İhlas Haber Ajansı / Güncel Osmaniye 3. Sayfa Güncel Haberler

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