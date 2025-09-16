Osmaniye'de Traktör Kazasında Genç Sürücü Hayatını Kaybetti
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde kullandığı traktörün sulama kanalına devrilmesi sonucu ağır yaralanan 22 yaşındaki sürücü Oktay Belikırık, hastanede hayatını kaybetti.
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde kullandığı traktörün sulama kanalına devrilmesi sonucu yaralanan sürücü, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Erdoğdu köyünde dün, 25 DU 159 plakalı traktörün tarla kenarındaki sulama kanalına devrildiği kazada ağır yaralanan sürücü Oktay Belikırık (22), tedavi gördüğü Osmaniye Devlet Hastanesi'nde doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Belikırık'ın cenazesi morga kaldırıldı.
Kaynak: AA / Menderes Özat - Güncel