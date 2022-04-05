Osmaniye'de traktör ile çarpışan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Osmaniye'de traktör ile çarpışan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı

AA - Menderes Özat - Güncel
 - Güncelleme:
Osmaniye'de traktör ile çarpışan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde traktör ile çarpışan hafif ticari aracın sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde traktör ile çarpışan hafif ticari aracın sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Kalender A. idaresindeki 80 KT 300 plakalı hafif ticari araç, Kadirli- Adana Karayolu Halitağalar köyü yakınlarında Haşim D. idaresindeki 80 LR 360 plakalı traktörle çarpıştı.

Kazada yaralanarak araçta sıkışan Kalender A, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. Yaralı sürücü, ambulansla Kadirli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

AA / Menderes Özat - Güncel

Osmaniye, Tragger, Traktör, Adana, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title