Osmaniye'de traktör ile çarpışan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı
AA - Menderes Özat - Güncel
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Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde traktör ile çarpışan hafif ticari aracın sürücüsü hastaneye kaldırıldı.
OSMANİYE (AA) - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde traktör ile çarpışan hafif ticari aracın sürücüsü hastaneye kaldırıldı.
Kalender A. idaresindeki 80 KT 300 plakalı hafif ticari araç, Kadirli- Adana Karayolu Halitağalar köyü yakınlarında Haşim D. idaresindeki 80 LR 360 plakalı traktörle çarpıştı.
Kazada yaralanarak araçta sıkışan Kalender A, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. Yaralı sürücü, ambulansla Kadirli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
AA / Menderes Özat - Güncel