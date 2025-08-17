Osmaniye'de Traktör Devrildi: 5 Yaralı
Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde bir traktörün römorkuyla birlikte devrilmesi sonucu 2'si çocuk, toplam 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Kaza, öğle saatlerinde Düziçi ilçesi Çatak Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet Ali K.'nin kontrolünü yitirdiği 80 AGT 735 plakalı traktör, römorkuyla birlikte yamaca devrildi. Kazada, traktördeki 2'si çocuk, 5 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulansla Düziçi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hastanedeki tedavilerinin sürdüğü bildirildi.
