Osmaniye'de Traktör Devrildi: 5 Yaralı
Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde bir traktörün römorkuyla birlikte devrilmesi sonucu 2'si çocuk, toplam 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

OSMANİYE'de römorkuyla birlikte yamaca devrilen traktördeki 2'si çocuk, 5 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Düziçi ilçesi Çatak Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet Ali K.'nin kontrolünü yitirdiği 80 AGT 735 plakalı traktör, römorkuyla birlikte yamaca devrildi. Kazada, traktördeki 2'si çocuk, 5 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulansla Düziçi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hastanedeki tedavilerinin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
