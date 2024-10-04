Osmaniye'de Traktör Devrildi: 4 Yaralı
Kadirli ilçesinde meydana gelen traktör devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı. Kaza sonrası olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
Mustafa Ç'nin kullandığı 31 R 4560 plakalı traktör, Mezretli köyünün Kuyucular mevkisinde devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücü ve yanındaki 3 kişi, sağlık personelince Kadirli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.