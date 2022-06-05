Osmaniye'de trafik kazasında yaralanan sürücü tedavi gördüğü hastanede öldü - Haberler

Osmaniye'de trafik kazasında yaralanan sürücü tedavi gördüğü hastanede öldü Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde hafif ticari araç ile çarpışarak ağır yaralanan motosiklet sürücüsü, 2 gündür tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde hafif ticari araç ile çarpışarak ağır yaralanan motosiklet sürücüsü, 2 gündür tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Cumhuriyet Mahallesi'nde, 3 Haziran'daki trafik kazasında ağır yaralanan Fahrican Denizoğlu (21), tedavi gördüğü Bahçe Devlet Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Fahrican Denizoğlu idaresindeki 80 ACM 164 plakalı motosiklet, 3 Haziran'da Cumhuriyet Mahallesi köprü kavşağında sürücüsü öğrenilemeyen 80 ABC 202 hafif ticari araçla çarpışmış, kazada ağır yaralanan Denizoğlu, ambulansla Bahçe Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı. AA / Muzaffer Çağlıyaner - Güncel Devlet Hastanesi Osmaniye Tragger Bahçe Güncel Haberler

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