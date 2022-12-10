Osmaniye'de trafik kazasında 2 kişi yaralandı Güncel Haberler Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde motosikletin çarptığı kişi ile çarpma sonucu motosikletten düşen sürücü yaralandı. Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde motosikletin çarptığı kişi ile çarpma sonucu motosikletten düşen sürücü yaralandı. Ali Yıldırım idaresindeki 80 AAE 643 plakalı motosiklet, Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı'nda yolun karşısına geçmek isteyen Süleyman Çimen'e çarptı. Kazada, Çimen ile çarpma sonucu motosikletten düşen sürücü yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Düziçi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaynak: AA / Güncel Ali Yıldırım Osmaniye Güncel Haberler

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