Haberler

Osmaniye'de Trafik Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

Osmaniye'de Trafik Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde direğe çarpan otomobilin sürücüsü Hüseyin Kütük (29) kaza sonucu hayatını kaybetti. Kütük'ün cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

OSMANİYE'nin Düziçi ilçesinde kavşaktaki direğe çarpan otomobilin sürücüsü Hüseyin Kütük (29), hayatını kaybetti.

Kaza, dün gece, Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı Bostanlar-Yolçatı mevkisinde meydana geldi. Hüseyin Kütük'ün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 80 HB 444 plakalı otomobil, yaklaşık 100 metre sürüklenip, kavşaktaki direğe çarptı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, hurdaya dönen otomobilin sürücü Kütük'ün yaşamını yitirdiğini belirledi. Kütük'ün cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Tartıştığı damadını pompalı tüfekle vurarak öldürdü

İlçeyi ayağa kaldıran olay! Damadını pompalı tüfekle öldürdü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Takımın başına mı geçiyor? Dünyaca ünlü antrenör Fenerbahçe'nin kadrosuna bayıldı

Dünyaca ünlü antrenör Fenerbahçe'nin kadrosuna bayıldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.