Osmaniye'de Trafik Kazası: 8 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti
Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde bir cipin tıra arkadan çarpması sonucu, cipteki 8 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Kazaya ilişkin jandarma ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.
Alınan bilgiye göre, sürücüsü henüz öğrenilemeyen 24 A 33397 İran plakalı cip, Kızlaç Tüneli'nde 46 AAE 398 plakalı tıra arkadan çarptı.
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Cipte bulunan 8 yaşındaki çocuğun yaşamını yitirdiğini belirleyen sağlık ekipleri aynı araçta yaralanan 5 kişiyi hastaneye kaldırdı.
Kaynak: AA / Ümit Kahrıman - Güncel