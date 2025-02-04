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Osmaniye'de Trafik Kazası: 3 Yaralı

Osmaniye'de Trafik Kazası: 3 Yaralı
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Kadirli ilçesinde meydana gelen trafik kazalarında 3 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. İki ayrı kaza, sürücülerin kontrolü kaybetmesi sonucu gerçekleşti.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde meydana gelen trafik kazalarında yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Atilla Ü. idaresindeki 80 LR 056 plakalı otomobil, Kamil Kara Bulvarı'nda refüjdeki ağaca ardından direğe çarptı.

Kazada sürücü ile araçta bulunan Berkan K. yaralandı.

Aynı bulvardan meydana gelen diğer kazada ise Selin S. idaresindeki 01 HY 547 plakalı otomobil şarampole devrildi.

Ağaca çarparak durabilen aracın sürücüsü yaralandı.

İhbar üzerine olay yerlerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulanslarla Osmaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırııldı.

Kaynak: AA / Menderes Özat - Güncel
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