Osmaniye'de Trafik Kazası: 2 Ölü, 8 Yaralı

OSMANİYE'de otoyolda iki otomobilin karıştığı trafik kazasında 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde E-90 otoyolu Toprakkale gişeleri yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, otoyolda aynı yönde ilerleyen ve sürücü isimleri öğrenilemeyen 34 PN 7641 ve 33 TF 473 plakalı iki otomobil çarpıştı. Savrulan araçlar şarampole düşerek durabildi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve kurtarma ekibi sevk edildi. Araçta sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkartılıp sağlık ekiplerine teslim edildi. İki kişinin olay yerinde yaşamını kaybettiği kazada, her iki araçta bulunan toplam 8 yaralı Osmaniye ve Ceyhan'daki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)