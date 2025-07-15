Osmaniye'de Trafik Kazası: 2 Kişi Hayatını Kaybetti

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Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde bariyere çarpan hafif ticari araçtaki 2 kişi olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza sonrası sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde bariyere çarpan hafif ticari araçtaki 2 kişi hayatını kaybetti.

K.A. idaresindeki 27 AVG 36 plakalı hafif ticari araç, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nda bariyere çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, araçta sıkışan sürücü ve A.G'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

K.A. ve A.G'nin cesedi, Bahçe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA / Muzaffer Çağlıyaner - Güncel
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