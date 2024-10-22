Osmaniye'de Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi ise ağır yaralandı. Otomobilin ağaca çarpması sonucu gerçekleşen olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde otomobilin ağaca çarptığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.
Kaza, saat 02.00 sıralarında Cemalpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Ayhan Y. yönetimindeki 01 BGL 82 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak ağaca çarptı. Sürücü Ayhan Y. ile yanındaki arkadaşı Muhammet Menet, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Menet, kurtarılamadı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.