Üye Girişi
Haberler

Osmaniye'de Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kadirli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki otomobil çarpıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi yaralandı. Olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Osman K. idaresindeki 03 AP 638 plakalı otomobil Kadirli-Andırın kara yolunun Eğriçam mevkisinde Ş.Ö. yönetimindeki 61 EC 810 plakalı otomobille çarpıştı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Araç içinde sıkışan sürücüler, itfaiye ekiplerince kurtarılarak ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Osman K, müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kaynak: AA / Menderes Özat - Güncel

Yerel Haberler Güvenlik Jandarma Otomobil osmaniye İtfaiye Kadirli 3-sayfa Ulaşım trafik Sağlık Güncel Kaza

İran, İsrail'e yönelik füze saldırısını başlattı

İran, İsrail'i füzelerle vuruyor

 Eski Pentagon yetkilisi Rubin'den skandal sözler: Erdoğan artık yürüyen ölü

Nasrallah'ın ölümü üzerinden Erdoğan'a küstah sözler: Artık yürüyen ölü

 İsrail devlet televizyonu duyurdu: Lübnan kara harekatı ne kadar sürecek?

Lübnan kara harekatı ne kadar sürecek?
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail gözünü Türkiye'ye dikecek

"İsrail gözünü Türkiye'ye dikecek"
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Barcelona Young Boys maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Barcelona Young Boys maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Tel Aviv nerede, hangi ülkede? Inter Kızılyıldız maçı CANLI izle! (tabii Spor) Inter Kızılyıldız maçı canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Karasuspor Bozüyük Vitraspor CANLI İZLE şifresiz! BAL Ligi Karasuspor Bozüyük Vitraspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Gölcükspor Karamürselspor Kulübü CANLI İZLE şifresiz! BAL Ligi Gölcükspor Karamürselspor Kulübü maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İstanbul Beylikdüzüspor Sultanbeyli Belediye Spor CANLI İZLE şifresiz! BAL Ligi İstanbul Beylikdüzüspor Sultanbeyli Belediye Spor maçı ne zaman? Dikilitaş Spor Sarıyer Yenimahallespor CANLI İZLE şifresiz! BAL Ligi Dikilitaş Spor Sarıyer Yenimahallespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Beylerbeyi 1911 Futbol Kulübü Galata CANLI İZLE şifresiz! BAL Ligi Beylerbeyi 1911 Futbol Kulübü Galata maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şile Yıldız Spor Küçükçekmece Sportif CANLI İZLE şifresiz! BAL Ligi Şile Yıldız Spor Küçükçekmece Sportif maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Kapaklıspor Keşan Spor CANLI İZLE şifresiz! BAL Ligi Kapaklıspor Keşan Spor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Kapaklıspor Keşan Spor kaç kaç Hendek Spor Sapanca Gençlikspor CANLI İZLE şifresiz! BAL Ligi Hendek Spor Sapanca Gençlikspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });