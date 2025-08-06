Osmaniye'de Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Ağır Yaralı
Kadirli ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.
Abdullah Petek'in (23) kullandığı 80 AZ 328 plakalı otomobil, Kadirli-Osmaniye kara yolu Yalnızdut köyü yakınlarında, Faris Nazar (40) idaresindeki 34 DYH 590 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan Petek ve Nazar, ekiplerin çalışmasıyla araçlardan çıkarılıp hastaneye kaldırıldı.
Tedaviye alınan yaralılardan Petek, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA / Menderes Özat - Güncel