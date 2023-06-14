Osmaniye'de trafik kazası: 1 çocuk hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde kamyonete çarpan otomobildeki çocuk hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Kazada yeğenlerini bayram alışverişine götüren sürücü Şevket Gürz de yaralandı.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde kamyonete çarpan otomobildeki çocuk hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Şevket Gürz idaresindeki 80 DD 157 plakalı otomobil, Gökçayır köyünün Sabunçayı mevkisinde yol kenarında duran 80 DL 104 plakalı kamyonete çarptı.

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, kazada otomobildeki Mehmet Sarıoğlu'nun (13) yaşamını yitirdiğini belirledi.

Kazada yaralanan Sarıoğlu'nun ağabeyleri İsa (17) ve Yasin Can Sarıoğlu (15) ile dayıları olan sürücü Şevket Gürz, ambulansla Düziçi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Mehmet Sarıoğlu'nun cansız bedeni de morga götürüldü.

Gürz'ün, yeğenlerini bayram alışverişine götürdüğü öğrenildi.