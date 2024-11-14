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Osmaniye'de Trafik Kazaları KGYS Kameralarına Yansıdı

Osmaniye'de Trafik Kazaları KGYS Kameralarına Yansıdı
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Osmaniye'de meydana gelen trafik kazaları, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kameralarına yansıdı. İl Emniyet Müdürlüğü, sosyal medya hesabında kazaların görüntülerini paylaşarak sürücüleri kurallara uymaya çağırdı.

OSMANİYE'de meydana gelen trafik kazaları Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarına yansıdı.

İl Emniyet Müdürlüğü, kent merkezinde son günlerde yaşanan çok sayıda trafik kazasının görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaşımda, 'Trafikte canımız yanmasın. İlimizde dikkatsizlik ve kural ihlalleri neticesinde meydana gelen trafik kazaları, KGYS kameralarına yansıdı. Hadi Osmaniyem kurallara uyalım' notu yer aldı.

Kameralara yansıyan görüntülerde motosiklet kazalarının fazla olması ve sürücülerin ve yolcularının hiçbirinde kask olmaması dikkat çekti. Sürücülerin kural ihlalleri sonucu meydana gelen kazaların paylaşıldığı görüntülerin sonuna ise "Trafik kurallarına uymak yaşama sımsıkı sarılmaktır. Uyulan her kural bizi hayata bağlar mesajına yer verildi.

Haber: İbrahim EMÜL – Kamera: Osmaniye,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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