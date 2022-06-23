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Osmaniye'de tırmandığı elektrik direğinde akıma kapılan kişi öldü

AA - Muzaffer Çağlıyaner - Güncel
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Osmaniye'de tırmandığı elektrik direğinde akıma kapılan kişi öldü

Osmaniye'de tırmandığı elektrik direğinde akıma kapılan kişi yaşamını yitirdi.

Osmaniye'de tırmandığı elektrik direğinde akıma kapılan kişi yaşamını yitirdi.

Fatih Mahallesi'nde elektrik direğinde asılı kalmış kişiyi görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Olay yerine yönlendirilen itfaiye ekipleri, akımın kesilmesinin ardından merdivenle direkte asılı kişiyi indirdi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde hareketsiz kişinin akıma kapılarak yaşamını yitirdiği belirlendi.

Celal Çiftçi'ye ait olduğu belirlenen ceset, incelemenin ardından Osmaniye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

AA / Muzaffer Çağlıyaner - Güncel

112 Acil Çağrı Osmaniye Fatih Güncel Haberler

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