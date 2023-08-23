Osmaniye'de tırda saman balyaları arasında uyuşturucu ele geçirildi

Osmaniye'de yapılan bir uygulama noktasında durdurulan bir tırda saman balyaları arasına gizlenmiş 172 kilo 200 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Sürücü gözaltına alındı.