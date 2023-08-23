Osmaniye'de Tırda Saklanmış 172 Kilo Skunk Ele Geçirildi

Osmaniye'de, tırda samanların içerisine saklanmış 172 kilo 200 gram skunk ele geçirilirken, şoför tutuklandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları çerçevesinde, bir tırda uyuşturucu madde taşındığı bilgisi üzerine harekete geçildi. Narkotik polis, şüpheli H.A.'nın kullandığı tırı bir dinlenme tesisi içerisinde oluşturulan uygulama noktasında durdurdu. Narkotik köpeği ile tırın kasasında yapılan aramada, samanların içine gizlenmiş valizlerde streç filme sarılı vaziyette 172 kilo 200 gram uyuşturucu 'skunk' ele geçirildi. Şoför H.A. gözaltına alındı. - OSMANİYE