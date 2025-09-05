Osmaniye'de Tıra Çarpan Otomobilde 4 Yaralı
Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde 34 PT 9184 plakalı otomobil, tıra arkadan çarparak 4 kişinin yaralanmasına neden oldu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları hastaneye kaldırırken, tır sürücüsü gözaltına alındı.
Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde tıra arkadan çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı.
Sürücüsü öğrenilemeyen 34 PT 9184 plakalı otomobil, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu Bahçe gişeleri yakınlarında 01 AHJ 801 plakalı tıra arkadan çarptı.
Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Bahçe Devlet Hastanesine kaldırıldı, tır sürücüsü gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Mert Hasan Işlamaz - Güncel