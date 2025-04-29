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Osmaniye'de Tıra Çarpan Hafif Ticari Araç Takla Attı: 4 Yaralı

Osmaniye'de Tıra Çarpan Hafif Ticari Araç Takla Attı: 4 Yaralı
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Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde hafif ticari araç tıra çarparak takla attı. Olayda 4 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde tıra çarparak takla atan hafif ticari araçtaki 4 kişi yaralandı.

Fırat Ş. idaresindeki 21 AFA 658 plakalı hafif ticari araç, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu Düziçi ilçesi yakınlarında seyir halindeki Ahmet G'nin kullandığı 79 ACE 354 plakalı tıra arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle hafif ticari araç takla attı. Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada, hafif ticari araçta bulunan 4 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Düziçi ve Bahçe'deki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA / Ersin Şimşek - Güncel
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