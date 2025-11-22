Osmaniye'de TIR Yangını: İtfaiye Ekipleri Hızla Müdahale Etti

OSMANİYE'de seyir halindeki bir TIR'ın kupasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü.

Olay, sabah saatlerinde Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolunda meydana geldi. Gaziantep yönüne seyir halinde olan İsmet K. yönetimindeki 02 ABM 659 plakalı TIR'ın kupasında, Düziçi ilçeleri atasında henüz bilinmeyen bir nedenle dumanlar yükselmeye başladı. Durumu fark eden sürücü, aracı güvenlik şeridine çektiği sırada kabin kısa sürede alevler içinde kaldı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Yangında yaralanan olmazken, TIR'ın kupasında büyük çapta maddi hasar oluştu. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.