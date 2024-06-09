Osmaniye'de Tır ve Otobüs Aramasında 11 Kilo Sentetik Uyuşturucu Ele Geçirildi

Osmaniye'de tır ile yolcu otobüsünde yapılan aramada 11 kilo 450 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolu üzerindeki uygulama noktasında yolcu otobüsü ile tırı durdurdu.

Narkotik detektör köpeğiyle araçlarda yapılan aramalarda 11 kilo 450 gram sentetik uyuşturucu, 406,50 gram eroin ile bir miktar para ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.