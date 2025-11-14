Haberler

Osmaniye'de TIR'ın çarptığı yaya öldü

Güncelleme:
OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde akaryakıt istasyonuna girmek için dönüş yapan TIR'ın çarptığı Emin Cankurt (85) hayatını kaybetti.

Kaza, saat 11.00 sıralarında Şehit Vedat Kocadallı Mahallesi Devlet Bahçeli Bulvar'nda meydana geldi. Akaryakıt istasyonuna girmek için dönüş yapan H.D. yönetimindeki 80 ADF 619 plakalı TIR, yolda yürüyen Emin Cankurt'a çarptı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese gelen sağlık görevlileri, Cankurt'un kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Cankurt'un cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı. H.D. gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber-Kamera: Efendi ERKAYIRAN/Kadirli(Osmaniye),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
