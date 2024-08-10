Osmaniye'de tır devrildi, sürücü yaralandı
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında tır devrildi ve sürücü yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi ve yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde tırın devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.
Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 31 ASF 554 plakalı tır, Cengiz Topel Mahallesi'nde devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücü, sağlık personelince Kadirli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.