Osmaniye'de TIR'da 45 kilo esrar ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı

Osmaniye'de polis ekipleri tarafından durdurulan bir TIR'ın çekici kısmında yapılan aramada 45 kilo 750 gram esrar maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı ve adli makamlara sevk edilecekleri bildirildi.

OSMANİYE'de polis ekiplerince durdurulan TIR'ın çekici kısmında 45 kilo 750 gram esrar maddesi ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonda, uyuşturucu madde taşıdığı şüphesi bulunan TIR kısa süreli takibin ardından polis uygulama noktasında durduruldu. Hassas burunlu narkotik köpek ile birlikte yapılan aramada 45 kilo 750 gram esrar maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili TIR'daki O.K. ve M.Ç. ile birlikte bahse konu TIR'ın öncüsü olduğu belirlenen bir başka araçtaki L.P ve G.T. gözaltına alındı. Şüpheliletin Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan adli makamlara sevk edilecekleri bildirildi. (DHA)