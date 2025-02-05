Osmaniye'de Tır Çarpışması: 1 Yaralı
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde iki tırın çarpışması sonucu bir sürücü yaralandı. Olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi, yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde iki tırın çarpıştığı kazada sürücülerden 1'i yaralandı.
E.Ç. (22) yönetimindeki 31 ATN 049 plakalı tır, Kadirli-Adana kara yolunun Aydınlar köyü yakınlarında karşı yönden gelen O.M'nin kullandığı 73 AAH 098 plakalı tırla çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücü E.Ç, sağlık ekiplerince Kadirli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazada nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, araçların kaldırılmasıyla yeniden ulaşıma açıldı.