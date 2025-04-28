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Osmaniye'de TIR'a Arkadan Çarpan Otomobilde 5 Yaralı

Osmaniye'de TIR'a Arkadan Çarpan Otomobilde 5 Yaralı
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Osmaniye'nin Düziçi ve Bahçe ilçeleri arasındaki otoyolda bir otomobilin TIR'a arkadan çarpması sonucu 5 kişi yaralandı. Olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralıların sağlık durumu iyi.

OSMANİYE'nin Düziçi ve Bahçe ilçeleri arasındaki otoyolda otomobilin önündeki TIR'a arkadan çarptığı kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, 22.30 sularında Osmaniye'nin Düziçi ilçesi ile Bahçe ilçesi arasındaki otoyolda meydana geldi. Sürücülerin kimlikleri henüz belirlenemeyen seyir halindeki 21 AFA 658 plakalı otomobil, aynı yönde giden TIR'a arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil kontrolden çıkarak yan yattı. Olay yerine ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Kazada otomobilde bulunan 5 kişi hafif yaralandı. Yaralılar ilk müdahalenin ardından tedbir amaçlı çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle otoyolda bir süre trafik akışı kontrollü olarak sağlanırken, araçların kaldırılmasının ardından yol tamamen ulaşıma açıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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