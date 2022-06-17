Osmaniye'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 3 zanlı yakalandı
AA - Muzaffer Çağlıyaner - Güncel
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Osmaniye'de, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Osmaniye'de, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü DEAŞ'ın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma başlattı.
Ekipler, DEAŞ'ın Suriye'de silahlı eylemlerine katıldığı belirlenen Suriye uyruklu A.S, H.M. ve H.A'yı kentteki adreslerine düzenlediği operasyonla yakaladı.
Zanlıların ikametlerinde ele geçirilen dijital materyallere el konuldu.
AA / Muzaffer Çağlıyaner - Güncel