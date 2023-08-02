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Osmaniye'de temizleme tesisinde tanker patladı: 2 yaralı

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Osmaniye'de sanayi sitesi içerisinde yer alan tanker temizleme tesisinde meydana gelen patlamada 2 kişi yaralandı. Yangın kontrol altına alınırken, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Osmaniye'de temizleme tesisinde tanker patladı: 2 yaralı

OSMANİYE - Osmaniye'de sanayi sitesi içerisinde yer alan tanker temizleme tesisinde tanker patladı. Ekiplerim müdahale ederek büyük ölçüde kontrol altına aldığı olayda 2 kişi de yaralandı.

Olay, Merkez Adnan Menderes Mahallesi ek sanayi sitesi içerisindeki tanker temizleme tesisinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, temizlenmesi için içeri alınan bir tankerde henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Patlama ile birlikte yangın çıkarken, bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler yangına müdahale ederek tankeri söndürdü. Tesiste atıkların olduğu bölgede kısmen kontrol altına devam eden yangının söndürülmesi için ekiplerin çalışması sürüyor.

Öteyandan olayda yaralanan 2 kişinin de hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındığı bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Müslüm Balko - Güncel

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