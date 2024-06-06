Osmaniye'de TEMA Vakfı Gönüllüleri Çevre Temizliği Yaptı
Osmaniye'de TEMA Vakfı gönüllüsü 7 Ocak İlkokulu öğrencileri, çevre temizliği yaparak çevre bilincini kazandırmayı amaçladı.
Osmaniye'de TEMA Vakfı gönüllüsü 7 Ocak İlkokulu öğrencileri, çevre temizliği yaptı.
Vakıf tişörtü giyen öğrenciler çevre temizliğine dikkat çeken pankart taşıyarak okul çevresindeki cadde ve sokaklarda çöp topladı.
Vakıf Şube Başkanı Nail Dayanç, öğrencilere ve topluma çevre bilincini kazandırmayı amaçladıklarını belirtti.