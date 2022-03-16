Osmaniye'de tedavisi tamamlanan turaç doğaya bırakıldı
AA - Muzaffer Çağlıyaner - Güncel
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Osmaniye'de yaralı halde bulunan turaç, tedavisinin ardından doğaya salındı.
OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de yaralı halde bulunan turaç, tedavisinin ardından doğaya salındı.
Kadirli ilçesinde vatandaşlarca yaralı halde bulunan kuş, Osmaniye Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
Yaralı turaç, tedavisinin ardından Kastabala Kuş Cenneti'nde doğaya bırakıldı.
AA / Muzaffer Çağlıyaner - Güncel