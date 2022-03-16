Osmaniye'de tedavisi tamamlanan turaç doğaya bırakıldı - Haberler

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Osmaniye'de tedavisi tamamlanan turaç doğaya bırakıldı

AA - Muzaffer Çağlıyaner - Güncel
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Osmaniye'de tedavisi tamamlanan turaç doğaya bırakıldı

Osmaniye'de yaralı halde bulunan turaç, tedavisinin ardından doğaya salındı.

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de yaralı halde bulunan turaç, tedavisinin ardından doğaya salındı.

Kadirli ilçesinde vatandaşlarca yaralı halde bulunan kuş, Osmaniye Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Yaralı turaç, tedavisinin ardından Kastabala Kuş Cenneti'nde doğaya bırakıldı.

AA / Muzaffer Çağlıyaner - Güncel

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Osmaniye, Güncel, Haberler

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