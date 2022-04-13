OSMANİYE'DE TEDAVİSİ TAMAMLANAN KARA AKBABA DOĞAYA SALINDI

OSMANİYE Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi (DKMP) Yaban Hayvani Acil İlk Müdahale Merkezi'nde tedavi, bakım ve rehabilitasyonu tamamlanan kara akbaba yeniden doğaya bırakıldı.

Merkeze bağlı Çardak Köyü'nde 5 Nisan günü vatandaşlar tarafından bitkin halde bulunan kara akbaba, ihbar üzerine gelen yetkililer tarafından teslim alınarak Yaban Hayvanı Acil İlk Müdahale Merkezi'ne götürüldü. Veteriner hekim tarafından muayenesi yapılan akbabanın vücudunda herhangi bir yara bulunmadığı, sadece bitkin düştüğü anlaşıldı. Genel sağlık taraması yapıldıktan sonra antibiyotik ve vitamin tedavisi uygulanıp beslenen kara akbaba, bir hafta süreyle gözlem altında tutuldu.

Bakım ve rehabilitasyonu tamamlandıktan sonra yeniden doğaya dönebilecek duruma gelen kara akbaba, Düziçi ilçesi Düldül Dağı'nda, ait olduğu doğaya geri bırakıldı.

Nesli tehlike altındaki kara babanın, Avrupa'nın en büyük akbaba türü olduğu ve Türkiye'de 50-200 çift arasında olduğunun bilindiği kaydedildi. (DHA)