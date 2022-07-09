Osmaniye'de tartıştığı babasını av tüfeğiyle vurarak öldüren şüpheli yakalandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Osmaniye'de tartıştığı babasını av tüfeğiyle vurarak öldüren şüpheli yakalandı

AA - Muzaffer Çağlıyaner - Güncel
 - Güncelleme:
Osmaniye'de tartıştığı babasını av tüfeğiyle vurarak öldüren şüpheli yakalandı

Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde tartıştığı oğlu tarafından av tüfeğiyle vurulan baba yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.

Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde tartıştığı oğlu tarafından av tüfeğiyle vurulan baba yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.

Karşıyaka Mahallesi'nde baba İsmail S. ile oğlu İ.S. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine İ.S, av tüfeğiyle babasına ateş etti.

Saçmaların isabet ettiği İsmail S, olay yerinde hayatını kaybetti, komşuları Mehmet B. yaralandı.

Yaralı, ambulansla Bahçe Devlet Hastanesine kaldırıldı, şüpheli İ.S. gözaltına alındı.

AA / Muzaffer Çağlıyaner - Güncel

Karşıyaka Osmaniye Bahçe Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title