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Osmaniye'de tarım işçilerini taşıyan minibüs tırla çarpıştı: 5 yaralı

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Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, tarım işçilerini taşıyan minibüsün tırla çarpışması sonucu 3'ü ağır 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, tarım işçilerini taşıyan minibüsün tırla çarpışması sonucu 3'ü ağır 5 kişi yaralandı.

Ü.K'nin kullandığı 80 LH 143 plakalı tarım işçilerini taşıyan minibüs, Cığcık köyü yolu mezarlık kavşağında Serhat K. idaresindeki 31 R 6184 plakalı tırla çarpıştı.

Kazada, 3'ü ağır 5 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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