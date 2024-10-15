Osmaniye'de Tarihi Konakta Yangın: Hasar Oluştu
Osmaniye'de tarihi Mehmet Eminler Konağı'nda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında konak ve çevresindeki bazı iş yerlerinde hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Osmaniye'de tarihi konakta çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Atatürk Caddesi'ndeki tarihi Mehmet Eminler Konağı'ndan yükselen dumanı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, konak ve çevresindeki bazı iş yerlerinde hasar oluştu.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışmalar sürüyor.