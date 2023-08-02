Osmaniye'de tanker patlaması sonrası çıkan yangın tamamen söndürüldü

Osmaniye'de sanayi sitesi içerisinde yer alan tanker temizleme tesisinde meydana gelen patlamayla birlikte çıkan yangın ekiplerin çalışmasıyla tamamen söndürüldü. Olay, öğle saatlerinde Adnan Menderes Mahallesi Ek Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Oto yıkama- yağlama yapılan iş yerinde tanker temizlendiği sırada patlama oldu. Patlamayla birlikte iş yerinde yangın çıktı. İş yerindeki otomobil de yangında alev alırken, bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler, yangına müdahale ederek önce kontrol altına aldı ardından da söndürerek soğutma çalışması yaptı. İş yerinin depo kısmının da kullanılamaz hale geldiği yangında yaralanan 2 kişinin hastane de tedavisinin sürdüğü bildirildi. Yangınla ilgili soruşturma devam ediyor.