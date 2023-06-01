Osmaniye'de Tadilat Sonrası Oluşan Molozlar Kaldırılıyor

OSMANİYE'de, 6 Şubat'ta yaşanan depremlerin ardından hasar alan evlerde başlatılan tadilat çalışmaları sonrası oluşan moloz yığınları, belediye ekiplerince kaldırılıyor. Depremin ilk gününden beri tüm birimleriyle sahadaki çalışmalarını sürdüren Osmaniye Belediyesi, hasar alan evlerde başlatılan tadilat çalışmaları sonrası ortaya çıkan molozların da kaldırılması için harekete geçti. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ile Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'ne bağlı Sosyal Destek Ekipleri, sokak sokak gezerek evlerde yapılan tadilat sonrası oluşan moloz yığınlarının yerlerini tespit ediyor. Belirledikleri moloz yığınlarının kaldırılması için Temizlik İşleri Müdürlüğü ile irtibata geçen ekipler, yine molozların kaldırılması sırasında da bölgede çalışmalarına devam ediyor. Belediye iş makineleri ile kamyonlara doldurulan molozlar kent dışında belirlenen noktalara taşınıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel