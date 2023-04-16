Osmaniye'de tabancayla vurulan kişi hayatını kaybetti
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Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde sokakta tabancayla vurulan kişi yaşamını yitirdi.
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde sokakta tabancayla vurulan kişi yaşamını yitirdi.
Şehit Kansu Küçükateş Mahallesi'nde bir kişinin sokakta silahla vurulduğu ihbarı üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde çeşitli yerlerinden tabancayla vurulan Semih Can Semercioğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi.
Polis ekipleri, cinayetle ilgili 3 kişiyi gözaltına aldı.
Kaynak: AA / Güncel