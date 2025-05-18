Osmaniye'de sulama kanalında mahsur kalan kazları itfaiye ekibi çıkardı
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde sulama kanalında mahsur kalan 2 kaz, itfaiye ekibince kurtarıldı.
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde sulama kanalında mahsur kalan 2 kaz, itfaiye ekibince kurtarıldı.
Şehit Kansu Küçükateş Mahallesi'nde demir parmaklıkla çevrili kanaldan kaz sesi geldiğini duyan vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi.
Kanala giren ekip, file yardımıyla kazları bulundukları yerden çıkardı.
Kaynak: AA / Menderes Özat - Güncel