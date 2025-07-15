Osmaniye'de Sulama Kanalına Düşen Şahıs Boğuldu
Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde sulama kanalına düşen Şeref Parmaksız'ın cansız bedeni bulundu. Olay yerine gelen ekipler, Parmaksız'ı sudan çıkararak hastane morguna kaldırdı.
Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde sulama kanalına düşen kişi boğuldu.
Reşadiye köyünde yaşayan Şeref Parmaksız'ın sulama kanalına düştüğünü gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye AFAD, sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kanalda arama yapan ekipler, Azaplı köyü yakınlarında Parmaksız'ın cansız bedenine ulaştı. Sudan çıkarılan ceset, Kadirli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA / Muzaffer Çağlıyaner - Güncel